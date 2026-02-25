Tausende Kinder weniger! Experten befürchten Kita-Sterben in Sachsen

Dresden - Der ostdeutschen Kita-Landschaft steht in den nächsten Jahren ei n tiefgreifender Wandel bevor. Die SPD warnt sogar vor einem Kita-Sterben ab 2027. Ursachen sind knappe Kassen und ein deutlicher Rückgang der Kinderzahlen durch den demografischen Wandel.

So wie der Kita "Am Windberg" in Freital geht es vielen Einrichtungen. Ihnen droht die Schließung aufgrund von zu vielen freien Plätzen. Die Eltern protestierten dagegen. © Holm Helis

Laut den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts wurden im März 2025 genau 7469 Kinder weniger in den sächsischen Kindertageseinrichtungen betreut (gesamt: 319.418 Kinder) als noch ein Jahr zuvor (Tagespflege -741 Kinder; gesamt: 3827 Kinder). Einigen Kitas droht deshalb die Schließung.

Diese Situation wird sich im nächsten Jahr zuspitzen, befürchten die Kita-Experten der SPD-Fraktionen der ostdeutschen Länder, weil dann Bundesmittel wegfallen. Um dem entgegenzuwirken, ist ein Forderungspapier an Bundesbildungsministerin Karin Prien (60, CDU) unterwegs.

"Mit jedem Kind weniger verliert Sachsen etwas Zukunft", kommentierte Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) die Zahlen. Bis 2040 werden 25 Prozent weniger Kinder an den Grundschulen erwartet - "eine Entwicklung, die wir zuerst in den Kinderkrippen und Kindergärten spüren".