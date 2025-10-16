Umweltschützer entsetzt: Sachsenforst verzichtet fortan auf FSC-Siegel für sein Holz

Dresden - Bei der Anschaffung neuer Möbel spielt es für viele Kunden eine kaufentscheidende Rolle - das FSC-Siegel, das für Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern steht. Auch Sachsenforst war seit 2020 dabei - und steigt nun aus. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ist schockiert.

Das FSC-Label (l.) zertifiziert Holz-Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft. © Montage: FSC Deutschland/dpa-tmn, Hendrik Schmidt/dpa

Den Ausstieg begründet der Staatsbetrieb mit zu viel Aufwand. Wenige positive Effekte des Zertifikats hätten einem erheblichen betrieblichen Aufwand etwa beim Personal gegenübergestanden, erklärt Sachsenforst-Sprecher Marco Horn.

Finanziell spare man mit dem Ausstieg kaum, lediglich Zertifizierungskosten im fünfstelligen Bereich entfielen. Außerdem hätte der FSC-Standard einen Umbau im sächsischen Lößhügelland von Fichte zu klimastabileren Mischwäldern verhindert, berichtet Horn. Denn mit der Zertifizierung galten strengere Regeln als gesetzlich verlangt, etwa die Schonung des Waldbodens oder Vorrang von heimischen Bäumen.

Bis Anfang September war rund ein Drittel der sächsischen Staatswaldfläche (74.000 Hektar) nach FSC zertifiziert. Nun sind es nur noch 3100 Hektar des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft.

Umweltverbände wie der NABU sehen den Ausstieg kritisch: "FSC-Standards wie die bleifreie Jagd könnten zurückgenommen werden, was vor allem Feuchtlebensräume schädigen würde", warnt NABU-Landesvorsitzende Maria Vlaic (45). Zudem sende der Rückzug ein fatales Signal: "Wenn Deutschland das Zertifikat nicht ernst nimmt, könnten andere Länder mit schwächeren Standards es ebenfalls ignorieren."