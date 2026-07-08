Anhänger schlingert: 23-Jähriger landet mit Transporter neben B99

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Auf der B99 nahe Hirschfelde ist am Mittochmorgen ein Transporter-Gespann verunfallt. Es kam kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen.

Von Chris Pechmann

Hirschfelde - Unfall nach dem Aufschaukeln eines Anhängers! Auf der B99 nahe dem ostsächsischen Hirschfelde (Landkreis Görlitz) hat sich am Mittwochmorgen ein Transporter-Gespann überschlagen.

Die Polizei am Mittwochmorgen neben der Unfallstelle.
Die Polizei am Mittwochmorgen neben der Unfallstelle.  © xcitepress/Thomas Baier

Nach Angaben eines Polizeisprechers gegenüber TAG24 war ein Transporterfahrer (23) gegen 5.50 Uhr auf der B99 (Zittauer Straße) von Hirschfelde nach Zittau unterwegs.

Noch vor dem Abzweig Wittgendorf geriet der mit Holz beladene Anhänger nach ersten Angaben ins Schlingern. Der 23-Jährige kam mit dem Gespann von der Straße ab. Der Anhänger drehte sich um 180 Grad, der Renault kippte auf die Fahrerseite.

Der Fahrer blieb vollkommen unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 5500 Euro geschätzt.

Der Transporter samt Anhänger landete neben der Fahrbahn.
Der Transporter samt Anhänger landete neben der Fahrbahn.  © xcitepress/Thomas Baier

Gegen 8 Uhr beendete die Polizei den Einsatz vor Ort. Die B99 war laut Sprecher für knapp 15 Minuten voll gesperrt, die restliche Zeit wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Titelfoto: xcitepress/Thomas Baier

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