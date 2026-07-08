Anhänger schlingert: 23-Jähriger landet mit Transporter neben B99

Hirschfelde - Unfall nach dem Aufschaukeln eines Anhängers! Auf der B99 nahe dem ostsächsischen Hirschfelde (Landkreis Görlitz) hat sich am Mittwochmorgen ein Transporter-Gespann überschlagen.

Die Polizei am Mittwochmorgen neben der Unfallstelle. © xcitepress/Thomas Baier

Nach Angaben eines Polizeisprechers gegenüber TAG24 war ein Transporterfahrer (23) gegen 5.50 Uhr auf der B99 (Zittauer Straße) von Hirschfelde nach Zittau unterwegs.

Noch vor dem Abzweig Wittgendorf geriet der mit Holz beladene Anhänger nach ersten Angaben ins Schlingern. Der 23-Jährige kam mit dem Gespann von der Straße ab. Der Anhänger drehte sich um 180 Grad, der Renault kippte auf die Fahrerseite.

Der Fahrer blieb vollkommen unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 5500 Euro geschätzt.