Mercedesfahrer fährt Kind an und haut einfach ab: 12-Jähriger im Krankenhaus

Radebeul - Nach einem Unfall in Radebeul , bei dem ein Kind (12) verletzt worden ist, ermittelt die Polizei gegen einen 69-jährigen Autofahrer. Der Mercedeslenker war nach dem Crash vom Unfallort abgehauen.

Der Junge musste nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Der Zwölfjährige war am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad auf dem Fußweg der linken Seite der Meißner Straße in Richtung Dresden unterwegs gewesen. Er stoppte dann verkehrsbedingt auf einer Mittelinsel der Hoflößnitzstraße.

Als er wieder losfahren wollte, erfasste ihn der 69-Jährige mit seiner Mercedes A-Klasse. Der Mann wollte in jenem Moment von der Hoflößnitzstraße nach links auf die Meißner Straße abbiegen.

Der Junge stürzte daraufhin und wurde verletzt. Statt ihm zu helfen, floh der 69-Jährige vom Unglücksort. Das Kind musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.