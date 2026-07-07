Crash auf Bundesstraße im Erzgebirge: Auto landet im Graben

Thermalbad Wiesenbad - Crash im Erzgebirge ! Am Dienstagabend landete ein Toyota im Graben an der B101.

Der Toyota landete im Graben. © André März

Gegen 19 Uhr war der Fahrer eines Toyota auf der B101 in Richtung Annaberg-Buchholz unterwegs. Dann verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug.

Der Toyota überschlug sich und landete dann im Straßengraben.

Der Fahrer musste nach ersten Angaben von vor Ort verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.