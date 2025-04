20.04.2025 13:55 Auto erfasst Fußgängerin: Frau schwer verletzt

In Rochlitz ist am Samstag eine Fußgängerin bei einem Unfall in der Poststraße schwer verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Rochlitz - Bei einem Unfall in Rochlitz ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. In Rochlitz ist am Samstag eine Fußgängerin schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Gegen 9.30 Uhr wollte eine Autofahrerin (43) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Poststraße einparken. "Dabei übersah sie die fußläufig den Parkplatz überquerende 84-Jährige und kollidierte mit dieser. Durch die Kollision stürzte die Fußgängerin", teilte die Polizei mit. Die Autofahrerin kam nicht rechtzeitig zum Stehen und überrollte ein Bein der Fußgängerin. Die 84-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

