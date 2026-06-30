BMW-Fahrer fällt Straßenlaterne: Mehrere tausend Euro Schaden
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Heidenau - Kaum losgefahren und schon einen Unfall gebaut hat ein 57-jähriger BMW-Fahrer am Montagabend in Heidenau.
Beim Anfahren auf der Ernst-Thälmann-Straße stieß der Mann um 18.10 Uhr gegen eine Straßenlaterne.
"Er hatte möglicherweise Brems- und Gaspedal verwechselt", berichtet ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Die in Schieflage geratene Laterne wurde durch die Feuerwehr abgesägt.
Der im Frontbereich demolierte SUV war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.
Titelfoto: Daniel Förster