BMW-Fahrer fällt Straßenlaterne: Mehrere tausend Euro Schaden

Heidenau - Kaum losgefahren und schon einen Unfall gebaut hat ein 57-jähriger BMW-Fahrer am Montagabend in Heidenau.

Die Straßenlaterne an der Heidenauer Ernst-Thälmann-Straße musste abgesägt werden. © Daniel Förster

Beim Anfahren auf der Ernst-Thälmann-Straße stieß der Mann um 18.10 Uhr gegen eine Straßenlaterne.

"Er hatte möglicherweise Brems- und Gaspedal verwechselt", berichtet ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Die in Schieflage geratene Laterne wurde durch die Feuerwehr abgesägt.