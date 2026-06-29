Vorfahrt missachtet: 36-Jähriger muss nach Unfall nahe A4 ins Krankenhaus

Burkau - Ein Verkehrsunfall an der A4 -Anschlussstelle Burkau ließ am späten Montagnachmittag mehrere Polizeisirenen aufheulen: Ein 23-jähriger Skoda-Fahrer übersah beim Abbiegen einen Renault und stieß mit diesem zusammen.

Der 23-jährige Skoda-Fahrer missachtete die Vorfahrtsregeln auf der S94 und sorgte infolgedessen für einen Verkehrsunfall. © Bildmontage: Rocci Klein/Roccipix

Wie die Görlitzer Polizeidirektion auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 17 Uhr. Demnach wollte der Unfallverursacher gerade von der S94 auf die Autobahn in Richtung Görlitz abbiegen, als er einem vorfahrtsberechtigten Renault den Weg kreuzte.

Weder der Renault-Fahrer (36) noch der 23-Jährige konnten rechtzeitig bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Ältere prallte mit seinem Auto gegen das Heck des Skoda.

Bei der Kollision wurde der Fahrer des Renaults leicht verletzt und mit einem daraus resultierenden Schock nach Kamenz ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfallverursacher blieb bei dem Vorfall unverletzt.