Vorfahrtscrash in Mittelsachsen: Mopedfahrer schwer verletzt

Döbeln - Am Montag krachte es auf einer Staatsstraße bei Döbeln in Mittelsachsen . Grund dafür war ein Vorfahrtsfehler.

Der Moped-Fahrer (61) missachtete die Vorfahrtsregelung. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie die Polizei mitteilte, war ein 61-jähriger Simson-Fahrer gegen 13 Uhr aus Richtung Zschäschütz kommend unterwegs.

An der sogenannten Schickenhäuser Kreuzung zur S32 missachtete er die Vorfahrtsregelung und fuhr offenbar ungebremst in den Kreuzungsbereich.

Zur selben Zeit war ein 64-jähriger VW-Fahrer auf der S32 aus Döbeln kommend unterwegs. Er konnte dem Moped-Fahrer nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision.

Anschließend krachte der VW noch gegen ein Verkehrszeichen.

Derzeitigen Informationen der Polizei zufolge erlitt der Moped-Fahrer schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.