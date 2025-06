Dramatischer Einsatz in Pirna: Pedelec-Fahrer nach Kollision mit Verkehrsschild schwer verletzt

Alles in Kürze

Pirna - Schlimmer Unfall in Pirna: Ein 52-Jähriger stürzte am Mittwoch mit seinem E-Bike so schwer, dass er sein Bewusstsein verlor. Der Verunglückte musste vor Ort künstlich beatmet werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.