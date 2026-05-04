Frontalcrash im Erzgebirge: Subaru-Fahrer muss aus Auto befreit werden

Eibenstock - Am Sonntagabend krachte es heftig im Erzgebirge . Bei dem Frontalcrash zwischen einem Subaru und einem Audi wurden drei Personen schwer verletzt. Der Audi-Fahrer war zudem betrunken unterwegs.

Dank des Notrufs eines automatischen E-Call-Systems wusste die Feuerwehr bereits vor dem Eintreffen, dass offenbar eine Person eingeklemmt wurde. © Niko Mutschmann

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 21.30 Uhr auf der S274 zwischen Blauenthal und Sosa.

Der 76-jährige Subaru-Fahrer war in Richtung Blauenthal unterwegs, als er in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geriet. Der dort entgegenkommende 28-jährige Audi-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Beide Autos drehten sich daraufhin. Der Audi landete im Straßengraben, der Subaru landete auf der Leitplanke.

Wie Einsatzleiter Andreas Häupel von der Feuerwehr Eibenstock berichtete, sei der Notruf über ein automatisches E-Call-System eingegangen, das bereits auf eine eingeklemmte Person hingewiesen habe.

Dabei handelte es sich um den 76-Jährigen. "Er wurde über eine große Seitenöffnung patientengerecht gerettet und anschließend dem Rettungsdienst übergeben", schilderte Häupel die Befreiung, bei der schweres hydraulisches Gerät eingesetzt werden musste.

Seine ebenfalls 76-jährige Beifahrerin sowie der Audi-Fahrer konnten sich selbst aus den Autos befreien. Die beiden wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Alle drei kamen anschließend in ein Krankenhaus.