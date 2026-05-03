Horror-Crash in Sachsen: Opel-Fahrer (†47) knallt in Waldstück und stirbt

Oberlichtenau - Schrecklicher Unfall am Sonntagmorgen in Mittelsachsen : Ein Opel-Fahrer (47) kam von einer Landstraße ab und knallte in ein angrenzendes Waldstück. Tragisch: Der 47-Jährige überlebte den Unfall nicht.

Tragischer Unfall bei Oberlichtenau (Mittelsachsen): Ein Opel-Fahrer (†47) stieß in einem Waldstück offenbar mit mehreren Bäumen zusammen. Er starb an seinen schweren Verletzungen. © Erik Frank Hoffmann

Das Drama spielte sich kurz vor 9 Uhr auf der Amtmannstraße zwischen Auerswalde und Garnsdorf ab.

Der Fahrer kam mit seinem Opel aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, bretterte über ein Feld und knallte anschließend in ein Waldstück. Auf einem kleinen Hang kam der Opel zum Stehen.



Übrig blieb nur noch ein Wrack: Teile des Autos waren völlig zerbeult, zudem sprangen die Airbags auf. Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Amtmannstraße wurde komplett gesperrt.



Tragisch: Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, starb der Opel-Fahrer.



Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Aus diesem Grund ist die Amtmannstraße weiterhin komplett gesperrt.