Biker bei Unfall im Erzgebirge schwer verletzt

Thum - Biker-Crash im Erzgebirge ! Am Sonntag ist bei einem Unfall ein Motorradfahrer (52) schwer verletzt worden.

Der Biker (52) musste nach dem Zusammenstoß in ein Krankenhaus gebracht werden. © André März

Gegen 15.15 Uhr wollte ein Ford-Fahrer (55) aus Jahnsbach kommend in den Parkplatz auf der Geyerschen Straße Ecke Giftmehlweg abbiegen.

Dabei beachtete er laut Polizei einen entgegenkommenden Biker (52) nicht.

Das Motorrad knallte in die Seite des Autos. Der 52-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.