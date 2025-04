Horror-Crash in Sachsen: Auto gerät in Gegenverkehr - Sieben Personen verletzt

Elstra (Landkreis Bautzen) - Verheerend. Am Donnerstag wurden bei einem schweren Verkehrsunfall auf der S94 zwischen Kamenz und Bischofswerda sieben Personen verletzt, fünf davon schwer. Ein vollbesetzter VW geriet in die Gegenfahrbahn.

Die Einsatzkräfte waren gefordert. © Rocci Klein

Gegen 15.20 Uhr gingen die ersten Notrufe ein. Auf der S94 bei Elstra (Landkreis Bautzen) kam es zu einem heftigen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 48-Jähriger war laut Polizei mit einem VW Touran in Richtung Kamenz unterwegs, mit ihm an Bord seine Frau und drei Jugendliche (13 bis 14). In einer langen Kurve verzog er nach links, geriet in den Gegenverkehr.

Der 65-jährige Fahrer eines VW-Golfes versuchte noch auszuweichen, verließ die Fahrbahn und überschlug sich. Doch den folgenden Mercedes (Fahrer 54) traf der Familienvan frontal. Es war ein heftiger Crash, der VW drehte sich, Trümmer lagen auf der Straße. Sofort rückten die Retter aus, versorgten die Verunglückten.

Die zwei Erwachsenen und drei Teenager an Bord des Tourans wurden schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage. Die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge verletzten sich leicht.