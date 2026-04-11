Horror-Unfall bei Bautzen: Auto erfasst mehrere Fußgänger

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Am Samstagmittag kam es auf der S 106 bei Bautzen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst wurden.

Von Isabel Klemt

Kleinwelka/Lubachau - Am Samstagmittag sind auf der S 106 bei Bautzen mehrere Fußgänger bei einem schweren Verkehrsunfall von einem Fahrzeug erfasst wurden.

Ein Rettungshubschrauber landete auf einem Feld, mit dem offenbar eine verletzte Person in eine Klinik gebracht wurde.
Ein Rettungshubschrauber landete auf einem Feld, mit dem offenbar eine verletzte Person in eine Klinik gebracht wurde.  © JKFOTOS/ Florian Nicks

Wie die Polizei Gölitz auf TAG24-Anfrage mitteilte, war ein Autofahrer gegen 12.30 Uhr auf der S 106 zwischen Kleinwelka und Lubachau unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Fußgänger erfasste.

Nach ersten Informationen wurden dabei mehrere Personen verletzt.

Wie viele Verletzte es genau gibt, konnte der Polizeisprecher bislang noch nicht sagen, da die Einsatzkräfte weiterhin vor Ort im Einsatz sind.

Hubschraubereinsatz am frühen Morgen: Heftiger Unfall in der Oberlausitz
Sachsen Unfall Hubschraubereinsatz am frühen Morgen: Heftiger Unfall in der Oberlausitz

Vor Ort sind zahlreiche Einsatzkräfte zu sehen.
Vor Ort sind zahlreiche Einsatzkräfte zu sehen.  © JKFOTOS/ Florian Nicks

Laut Bildern sind zahlreiche Rettungskräfte vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf einem Feld, mit dem offenbar eine verletzte Person in eine Klinik gebracht wurde.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: JKFOTOS/ Florian Nicks

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