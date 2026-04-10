Hubschraubereinsatz bei Grimma: 13-Jähriger verletzt sich mit Axt

Grimma - Am heutigen Freitagmittag verletzte sich ein 13-Jähriger in einem Grimmaer Waldstück mit einer Axt.

Wie es zu dem Unfall kam, sei derzeit noch unklar. © Medienportal Grimma

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage bestätigte, sei der Einsatz gegen 12.05 Uhr gemeldet worden.

Dabei habe sich ein 13-Jähriger in einem Waldstück in Thümmlitzwalde bei Grimma mit einer Axt verletzt.

Wie es zu dem Unfall kam, sei zum derzeitigen Standpunkt noch unklar.