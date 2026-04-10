Hubschraubereinsatz bei Grimma: 13-Jähriger verletzt sich mit Axt
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Grimma - Am heutigen Freitagmittag verletzte sich ein 13-Jähriger in einem Grimmaer Waldstück mit einer Axt.
Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage bestätigte, sei der Einsatz gegen 12.05 Uhr gemeldet worden.
Dabei habe sich ein 13-Jähriger in einem Waldstück in Thümmlitzwalde bei Grimma mit einer Axt verletzt.
Wie es zu dem Unfall kam, sei zum derzeitigen Standpunkt noch unklar.
Aufgrund seiner Verletzungen habe man den Jungen in ein Krankenhaus im Landkreis Leipzig bringen müssen, wo er derzeit auf der Kinderstation behandelt werde.
Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdiensts war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Titelfoto: Bildmontage: Medienportal Grimma