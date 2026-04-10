Wegen Cannabis-Legalisierung? Zahl der Drogenunfälle in Sachsen gestiegen

Dresden - Die Verkehrspolizei zieht Bilanz und schlägt Alarm: Die Zahl der Drogenunfälle ist 2025 um neun Prozent gestiegen. Die Ordnungshüter sehen einen Grund in der Teillegalisierung von Cannabis. Immerhin: Die Zahl der Schwerverletzten bei Verkehrsunfällen auf Sachsens Straßen ist gesunken.

Sonja Penzel (55), Inspekteurin der sächsischen Polizei, hofft, dass die verkehrspolizeilichen Maßnahmen positive Effekte haben werden. © Petra Hornig

Laut Inspekteurin der sächsischen Polizei, Sonja Penzel (55), ist "die Zahl der Drogenunfälle von 377 auf 411 gestiegen". Dabei wurde bei knapp der Hälfte der Fahrer THC (Cannabis) festgestellt.

Als Grund für den gravierenden Anstieg sieht sie deshalb "die Cannabis-Legalisierung im April 2024 und die Anhebung des Grenzwertes auf 3,5 ng/ml Blutserum im August 2025".

Seither sei die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer wichtiger denn je. Der Konsument wüsste schlichtweg nicht, wie hoch der THC-Gehalt letzten Endes im Produkt ist: "Deswegen kann er auch nicht berechnen, wie viel THC er dann im Körper hat."

Gleichzeitig blieb die Anzahl der Alkoholunfälle mit insgesamt 1663 auf dem Niveau von 2024. Sowohl bei Drogen- als auch Alkoholfahrten waren die Unfallverursacher zu rund 90 Prozent Männer.

Insgesamt gab es im Freistaat 98.154 Verkehrsunfälle - ein leichtes Plus von 0,7 Prozent zu 2024. Da waren es noch 97.503 Unfälle. Immerhin gibt es mit 13.289 Verletzten 0,4 Prozent weniger Unfälle mit "Personenschaden".