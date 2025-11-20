Motorradfahrer überholt rechts, crasht gegen Mercedes - und flieht

Weinböhla - Im Landkreis Meißen floh ein Motorradfahrer (17) nach einem Crash vom Unfallort. Nun ermittelt die Polizei gegen den Jugendlichen.

Der Biker (17) floh nach dem Unfall vom Ort des Geschehens. (Symbolfoto) © 123rf/efontessakamoto

Am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr war ein 56-Jähriger mit seiner Mercedes A-Klasse aus Richtung Neusörnewitz auf der Köhlerstraße in Weinböhla unterwegs gewesen.

Als er dann an einer roten Ampel hielt und seine Beifahrerin (53) die Tür öffnete, streifte plötzlich ein Motorrad der Marke Yamaha den Mercedes. Der 17-jährige Biker war rechts am Wagen vorbeigefahren.

Statt anzuhalten, floh der Jugendliche auf seinem Zweirad vom Unfallort.