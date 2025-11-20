Motorradfahrer überholt rechts, crasht gegen Mercedes - und flieht
Weinböhla - Im Landkreis Meißen floh ein Motorradfahrer (17) nach einem Crash vom Unfallort. Nun ermittelt die Polizei gegen den Jugendlichen.
Am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr war ein 56-Jähriger mit seiner Mercedes A-Klasse aus Richtung Neusörnewitz auf der Köhlerstraße in Weinböhla unterwegs gewesen.
Als er dann an einer roten Ampel hielt und seine Beifahrerin (53) die Tür öffnete, streifte plötzlich ein Motorrad der Marke Yamaha den Mercedes. Der 17-jährige Biker war rechts am Wagen vorbeigefahren.
Statt anzuhalten, floh der Jugendliche auf seinem Zweirad vom Unfallort.
Die Polizei konnte den 17-Jährigen dennoch ermitteln und traf ihn samt seiner Maschine an. Gegen den Biker wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.
Beim Unfall entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.
Titelfoto: 123rf/efontessakamoto