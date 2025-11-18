Transporter kracht gegen Auto: Verletzte Person nach Unfall bei Leipzig

Schkeuditz - Nach einem Vorfahrts-Crash eilten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Dienstagmorgen ins sächsische Schkeuditz. Eine Person wurde verletzt.

Bilder zeigen die Wucht des Unfalls. © Michael Strohmeyer

Laut TAG24-Informationen vom Unfallort hatte ein Transporterfahrer beabsichtigt, von einer Tankstelle auf die Straße Bierweg zu fahren. Dabei sei es zum Crash mit einem Auto gekommen.

Bilder zeigen, dass der Transporter relativ frontal in die Fahrerseite des Autos gefahren sein muss.

Polizeisprecherin Susanne Lübcke bestätigte auf Anfrage, dass der Unfall der Polizei gegen 6.30 Uhr gemeldet wurde.

Eine Person verletzte sich. Weitere Informationen waren am Morgen noch nicht bekannt.