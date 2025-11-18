Auto überschlägt sich: Zwei Schwerverletzte

Werdau - Bei einem Unfall in Werdau (Landkreis Zwickau ) sind am Montagabend zwei junge Menschen (17, 18) schwer verletzt worden.

Der Dacia überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. © Ralph Köhler/propicture

Gegen 20.30 Uhr war ein Dacia-Fahrer (18) auf der Königswalder Straße in Richtung Werdau unterwegs.

"Kurz vor dem Ortseingang Werdau kam er in einer leichten Rechtskurve mutmaßlich aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab", so ein Polizeisprecher am Dienstag.

Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der 18-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.