Auto überschlägt sich: Zwei Schwerverletzte
Werdau - Bei einem Unfall in Werdau (Landkreis Zwickau) sind am Montagabend zwei junge Menschen (17, 18) schwer verletzt worden.
Gegen 20.30 Uhr war ein Dacia-Fahrer (18) auf der Königswalder Straße in Richtung Werdau unterwegs.
"Kurz vor dem Ortseingang Werdau kam er in einer leichten Rechtskurve mutmaßlich aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab", so ein Polizeisprecher am Dienstag.
Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.
Der 18-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Am Dacia entstand Totalschaden. Die Königswalder Straße musste während der Unfallaufnahme für circa zwei Stunden voll gesperrt werden.
In ganz Sachsen kam es am Montagabend zu zahlreichen Unfällen auf den Straßen.
Titelfoto: Ralph Köhler/propicture