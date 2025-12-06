Ford-Fahrer kracht in Polizeikontrolle

Plauen - Großes Glück für einen Polizisten: Kurz nachdem er aus seinem Streifenwagen ausgestiegen war, krachte ein Ford in das Auto.

Bei dem Unfall mit Beteiligung der Polizei blieben alle unverletzt. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Am Freitagabend wollten Polizeibeamte des Polizeireviers Plauen (Vogtland) gegen 21 Uhr im Bereich der B173, kurz vor der Auffahrt zur A72, eine allgemeine Verkehrskontrolle einrichten.



Wie die Polizei mitteilte, kam plötzlich ein 38-jähriger Ford-Fahrer auf der B173 in Richtung Neuensalz angefahren, übersah offenbar die mit Blaulicht und Warnblinkanlage abgesicherte Kontrollstelle und fuhr gegen die kurz zuvor geöffnete Fahrertür des Streifenwagens.

Verletzt wurde niemand. Besonders einer der Polizisten hatte großes Glück, da er kurz zuvor erst aus dem Auto gestiegen war.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-jährige Deutsche mit einem Promillewert von 1,14 unterwegs war.