Tragischer Unfall bei Fällarbeiten: Mann wird von Baum eingeklemmt und stirbt

Mülsen - Bei einem tragischen Unfall im Mülsener Ortsteil Thurm (Landkreis Zwickau ) kam am Donnerstag ein Mann ( † 64) ums Leben.

Dort war nach Polizeiangaben ein Baum bei Sägearbeiten auf einen Mann gefallen.

Gegen 10.20 Uhr wurden Einsatzkräfte zur Kleingartenanlage Waldfrieden alarmiert.

Der 64-Jährige wurde eingeklemmt und verstarb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Feuerwehren, Notarzt und Rettungshubschrauber waren vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.