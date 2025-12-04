 908

Tragischer Unfall bei Fällarbeiten: Mann wird von Baum eingeklemmt und stirbt

Von Claudia Ziems

Mülsen - Bei einem tragischen Unfall im Mülsener Ortsteil Thurm (Landkreis Zwickau) kam am Donnerstag ein Mann (64) ums Leben.

Bei Baumfällarbeiten wurde am Donnerstag in Thurm ein Mann tödlich verletzt.

Gegen 10.20 Uhr wurden Einsatzkräfte zur Kleingartenanlage Waldfrieden alarmiert.

Dort war nach Polizeiangaben ein Baum bei Sägearbeiten auf einen Mann gefallen.

Der 64-Jährige wurde eingeklemmt und verstarb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Feuerwehren, Notarzt und Rettungshubschrauber waren vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

