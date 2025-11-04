Schwerer Unfall auf sächsischer Bundesstraße: BMW kracht in Lastwagen

Mockrehna - Heftiger Unfall auf der B87 im Landkreis Nordsachsen: Am frühen Dienstagnachmittag ist ein Auto frontal in einen Lastwagen gekracht. Mindestens zwei Personen wurden verletzt.

Die linke Seite an der Front des BMW wurde nahezu zerfetzt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Das Unglück zwischen den Gemeinden Mockrehna und Doberschütz wurde der Polizei um 13.22 Uhr gemeldet, wie Sprecher Moritz Peters auf Anfrage von TAG24 sagte.

Beteiligt waren ein weißer BMW und ein Sattelzug - im Auto wurden ersten Erkenntnissen zufolge zwei Personen verletzt.

Zum genauen Unfallhergang konnte Peters noch nichts sagen, doch der BMW krachte augenscheinlich mit großer Wucht gegen den Lkw, die Fahrerseite wurde schwer beschädigt.

Beide sollen nach TAG24-Informationen in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Demnach haben sich weitere Personen im Wagen befunden, die aber, wie auch der Lkw-Fahrer, unverletzt geblieben seien.

Laut Polizei sollen beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sein.