Mehrere Verletzte nach heftigem Ampel-Crash an Autobahnzufahrt

Treuen/Vogtl. - Heftiger Ampel-Crash am frühen Montagnachmittag in Treuen ( Vogtland ): An der Zufahrt zur A72 krachten zwei Autos zusammen. Mehrere Personen wurden dabei teils schwer verletzt.

Auf der Ampelkreuzung zur A72 in Plauen krachte es am Montag gewaltig: Ein Renault knallte mit voller Wucht auf ein vorausfahrendes Auto. © Igor Pastierovic

Laut Polizei geschah der Crash gegen 14 Uhr auf der S298. Ein Renault bremste demnach an einer roten Ampel, ein dahinter fahrender Renault sah das offenbar zu spät und donnerte seinem Vordermann mit voller Wucht ins Heck!



Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge massiv eingedrückt wurden - Autoteile flogen über die Kreuzung. Schnell rückten Rettungskräfte an. Sie kümmerten sich zunächst um die Insassen.



"Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer und drei leicht verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Die Kreuzung musste komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungskräften auch zahlreiche Kameraden der Feuerwehr.

