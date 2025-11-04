Missglücktes Überholmanöver: Hyundai kracht mit BMW und Transporter zusammen

Mülsen - Beim Versuch, einen vorfahrenden Iveco-Transporter zu überholen, übersah ein BMW-Fahrer (46) einen bereits überholenden Hyundai-Fahrer (21) und es kam zum Zusammenstoß.

Nach dem Unfall musste die Straße für fast zwei Stunden voll gesperrt werden. © Mike Müller

Der Unfall ereignete sich am frühen Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der B173 in Fahrtrichtung Mülsen (Landkreis Zwickau).

Auf einem geraden, abschüssigen Streckenabschnitt wollte der 46-Jährige einen vorfahrenden Iveco-Transporter (Fahrer: 42) überholen.

Dabei bemerkte er jedoch zu spät, dass der sich hinter ihm befindende Hyundai-Fahrer bereits zum Überholen ausgeschert hatte.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Autos. Anschließend stieß der Hyundai noch gegen den Transporter, der dadurch nach links von der Fahrbahn gedrückt wurde und sich leicht drehte.