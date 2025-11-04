Missglücktes Überholmanöver: Hyundai kracht mit BMW und Transporter zusammen
Mülsen - Beim Versuch, einen vorfahrenden Iveco-Transporter zu überholen, übersah ein BMW-Fahrer (46) einen bereits überholenden Hyundai-Fahrer (21) und es kam zum Zusammenstoß.
Der Unfall ereignete sich am frühen Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der B173 in Fahrtrichtung Mülsen (Landkreis Zwickau).
Auf einem geraden, abschüssigen Streckenabschnitt wollte der 46-Jährige einen vorfahrenden Iveco-Transporter (Fahrer: 42) überholen.
Dabei bemerkte er jedoch zu spät, dass der sich hinter ihm befindende Hyundai-Fahrer bereits zum Überholen ausgeschert hatte.
Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Autos. Anschließend stieß der Hyundai noch gegen den Transporter, der dadurch nach links von der Fahrbahn gedrückt wurde und sich leicht drehte.
BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss
Laut Polizeiinformationen wurde glücklicherweise nur der BMW-Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Ein durchgeführter Drogentest bei dem 46-Jährigen reagierte positiv auf Amphetamine. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.
Die drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Polizeiangaben zufolge wird der entstandene Sachschaden auf etwa 14.300 Euro geschätzt.
Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme und für die Beräumungsarbeiten voll gesperrt werden. Gegen 15.15 Uhr konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden.
