BMW-Fahrer verliert Kontrolle und stirbt auf B178

Alles in Kürze

Bei Mittelherwigsdorf ist ein BMW-Fahrer im Gegenverkehr mit einem Opel-Fahrer kollidiert. © xcitepress

Um kurz nach Mitternacht, gegen 0.10 Uhr, war der 28-Jährige mit seinem Wagen in Richtung Löbau unterwegs, als er bei Mittelherwigsdorf in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab kam, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Samstagmorgen erklärte.

Um einen Unfall noch zu verhindern, lenkte der BMW-Fahrer umgehend dagegen und zog zurück auf seine Spur.

Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Opel-Fahrer (41) kollidierte.

Während der Opel-Fahrer infolge des Zusammenstoßes mit leichten Verletzungen davon kam und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, erlag der 28-Jährige seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.