Tödlicher Unfall! Seniorin rutscht aus und wird von Müllauto erfasst

Zittau - Am Mittwochvormittag ist im ostsächsischen Zittau eine 83-jährige Frau bei einem Unfall mit einem Müllwagen tödlich verletzt worden!

Polizei und Notarzt am Mittwochmorgen auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Zittau. © xcitepress

Laut Polizeidirektion Görlitz fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Müllfahrzeug gegen 9.30 Uhr über die Rosa-Luxemburg-Straße vom Stadtring in Richtung Hammerschmiedtstraße.

Nach ersten Angaben war die Seniorin zu Fuß auf dem angrenzenden Grünstreifen in der Gegenrichtung unterwegs. Dabei rutsche sie anscheinend vom Bordstein ab und fiel auf die Straße. In dem Moment kam es zur Kollision mit dem Müllwagen. Die Rentnerin erlag laut Behörden noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei nahm die Ermittlungen auf. Auch ein Gutachter wurde eingesetzt. Die Polizei bittet jetzt Zeugen des tödlichen Unfalls um Hilfe.