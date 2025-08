Tragischer Pferde-Tod: Tierschützer fordern Kutschen-Verbot im Landkreis Meißen

Alles in Kürze

Bei Nünchritz ist ein Pferd infolge eines Kutschunfalls gestorben. Die Frau hinter den Zügeln wurde schwer verletzt. (Symbolfoto) © PETA/112-magazin

Eine 37-Jährige war mit ihrer Kutsche am vergangenen Donnerstagabend auf der Waldstraße in Richtung Nünchritz unterwegs, als plötzlich das Pferd durchdrehte.

In der Folge verlor die Kutscherin die Kontrolle über ihr traditionelles Gefährt und krachte in einen geparkten Citroën am Straßenrand, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

Die Frau erlitt infolge des Unfalls schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Für das Pferd endete der Vorfall tödlich. Schwer verwundet musste es von einer Tierärztin eingeschläfert werden.

Aufgrund dieses traurigen Vorfalls meldete sich am Montagnachmittag die Tierschutzorganisation PETA zu Wort. Sie forderte den Landrat Ralf Hänsel (55, CDU) auf, Pferdekutschen im Landkreis Meißen zu verbieten.