Unachtsame Jugendliche nach Mopedfahrt verletzt

Leutersdorf - Ihre Unaufmerksamkeit hat sie offenbar ins Krankenhaus gebracht: Am Dienstagmorgen ist eine Mopedfahrerin (17) bei einem Verkehrsunfall im sächsischen Landkreis Görlitz verletzt worden.

Verkehrsunfall zwischen VW und Simson am Dienstagmorgen auf der Sachsenstraße in Leutersdorf. © Blaulichtreport Zittau

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bekannt gab, krachte es gegen 9 Uhr in Leutersdorf.

Ein VW-Fahrer lenkte seinen Kompaktvan über die Sachsenstraße in Richtung Neugersdorf. In Höhe der Gabelung Sorgeweg musste er verkehrsbedingt halten, so der Sprecher. Die 17-Jährige bemerkte dies mit ihrer Simson anscheinend zu spät und krachte mit ihrem Zweirad gegen das Heck des Autos.

Dabei zog sich der Teenager Verletzungen zu und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.