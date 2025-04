Unfall im Suff: 68-Jähriger rauscht in Straßengraben

Struppen (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Er hatte zwei Promille intus und wollte trotzdem fahren. In der Sächsischen Schweiz setzte ein 68-Jähriger seinen Skoda in den Straßengraben.

Ein Kran hievte den Skoda aus dem Straßengraben. © Marko Förster

So geschehen am Dienstagabend auf der B172. Ein 68-Jähriger war gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Pirna unterwegs. Doch am Abzweig nach Leupoldishain verlor der Mann die Kontrolle, fuhr über den Kreisverkehr und rauschte genau in den Straßengraben. Sofort rückten die Retter aus.

Als die Beamten beim Unfall-Skoda eintrafen, roch es verdächtig nach Alkohol. Was folgte, war der obligatorische Alkoholtest. Ergebnis: Der Skoda-Fahrer hatte mehr als zwei Promille intus. Er verletzte sich leicht, hieß es von der Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5000 Euro. Da der Skoda aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Graben kam, wurde er noch in der Nacht mit einem Kran auf die Fahrbahn gehoben.