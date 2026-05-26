Unfall in Mittelsachsen: Mazda und Škoda krachen zusammen
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Lichtenau - Crash auf der S200 bei Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) am Dienstagmorgen: Ein Škoda krachte mit einem Mazda zusammen. Die Straße musste gesperrt werden.
Der Unfall geschah gegen 8.45 Uhr. Aus bisher unbekannter Ursache stieß der Mazda seitlich mit dem Škoda zusammen.
Dabei wurde der Mazda von der Straße geschleudert, landete im Seitengraben.
Schnell rückten Polizei und Rettungskräfte an. Eine Person kam vorsorglich in ein Krankenhaus.
Die Unfallursache war laut Polizeiangaben ein Vorfahrtsverstoß.
Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt - der Verkehr fließt wieder.
Titelfoto: Chempic