Biker-Unfälle in Sachsen: Drei Verletzte

587 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei Biker-Unfällen in Sachsen sind am Pfingstmontag mehrere Personen verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Frankenberg/Schneeberg - Bei Biker-Unfällen in Sachsen sind am Pfingstmontag mehrere Personen verletzt worden.

Der Motorradfahrer (18) fuhr auf einen Ford auf.
Der Motorradfahrer (18) fuhr auf einen Ford auf.  © Erik Frank Hoffmann

Gegen 14.15 Uhr war ein Ford-Fahrer und ein Biker auf der B180/Altenhainer Straße unterwegs.

Der Ford hielt an und der Motorradfahrer (18) fuhr auf den Wagen auf. Dabei ging die Heckscheibe zu Bruch.

Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt.

Sächsische Schweiz wird gefeiert, Kritik gibt's aber auch: Licht und Schatten zum Ehrentag
Sächsische Schweiz Sächsische Schweiz wird gefeiert, Kritik gibt's aber auch: Licht und Schatten zum Ehrentag

Die B180 war während der Unfallaufnahme nur halbseitig befahrbar. Die Polizei regelte den Verkehr. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Zur Unfallursache wird ermittelt. Später knallte es erneut.

Motorrad und Fahrrad kollidieren in Neustädtel: Vollsperrung!

Im Schneeberger Stadtteil Neustädtel kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall.
Im Schneeberger Stadtteil Neustädtel kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall.  © Niko Mutschmann

Gegen 17 Uhr krachte es im Schneeberger Stadtteil Neustädtel im Bereich Karlsbader Straße und Filzteichstraße. Dort kollidierten aus noch ungeklärter Ursache ein Motorrad und ein Fahrrad miteinander.

Dabei wurden nach ersten Angaben der Polizei zwei Personen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Karlsbader Straße musste zwischen Marienstraße und August-Bebel-Straße voll gesperrt werden.

Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann, Erik Frank Hoffmann

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: