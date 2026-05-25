Biker-Unfälle in Sachsen: Drei Verletzte

Frankenberg/Schneeberg - Bei Biker-Unfällen in Sachsen sind am Pfingstmontag mehrere Personen verletzt worden.

Der Motorradfahrer (18) fuhr auf einen Ford auf. © Erik Frank Hoffmann

Gegen 14.15 Uhr war ein Ford-Fahrer und ein Biker auf der B180/Altenhainer Straße unterwegs.

Der Ford hielt an und der Motorradfahrer (18) fuhr auf den Wagen auf. Dabei ging die Heckscheibe zu Bruch.

Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt.

Die B180 war während der Unfallaufnahme nur halbseitig befahrbar. Die Polizei regelte den Verkehr. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Zur Unfallursache wird ermittelt. Später knallte es erneut.