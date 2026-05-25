Biker-Unfälle in Sachsen: Drei Verletzte
Frankenberg/Schneeberg - Bei Biker-Unfällen in Sachsen sind am Pfingstmontag mehrere Personen verletzt worden.
Gegen 14.15 Uhr war ein Ford-Fahrer und ein Biker auf der B180/Altenhainer Straße unterwegs.
Der Ford hielt an und der Motorradfahrer (18) fuhr auf den Wagen auf. Dabei ging die Heckscheibe zu Bruch.
Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt.
Die B180 war während der Unfallaufnahme nur halbseitig befahrbar. Die Polizei regelte den Verkehr. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Zur Unfallursache wird ermittelt. Später knallte es erneut.
Motorrad und Fahrrad kollidieren in Neustädtel: Vollsperrung!
Gegen 17 Uhr krachte es im Schneeberger Stadtteil Neustädtel im Bereich Karlsbader Straße und Filzteichstraße. Dort kollidierten aus noch ungeklärter Ursache ein Motorrad und ein Fahrrad miteinander.
Dabei wurden nach ersten Angaben der Polizei zwei Personen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.
Die Karlsbader Straße musste zwischen Marienstraße und August-Bebel-Straße voll gesperrt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann, Erik Frank Hoffmann