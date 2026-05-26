Lkw kracht in Van: Bundesstraße in Sachsen voll gesperrt

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Am Mittwochmorgen kam es auf der Bundesstraße 6 bei Löbau zu einem Unfall. Ein Lkw fuhr über die B6 und krachte gegen einen Van. Die Straße ist voll gesperrt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Löbau - In der Oberlausitz hat es auf einer Bundesstraße geknallt! Die B6 bleibt erst einmal voll gesperrt.

Die Front des Lkw wurde in Mitleidenschaft gezogen.
Die Front des Lkw wurde in Mitleidenschaft gezogen.  © © xcitepress

Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr.

Ein Lkw fuhr auf der Großdehsaer Straße bei Löbau und wollte die Bautzener Landstraße (B6) überqueren, doch dabei übersah er einen herannahenden Hyundai Staria, der auf der Bundesstraße in Richtung Löbau unterwegs war.

Der vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrer (37) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Lkw (Fahrer 57) zusammen.

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Beide Fahrer wurden bei dem Crash leicht verletzt und konnten noch vor Ort durch den Rettungsdienst betreut werden.

Der Hyundai Staria wurde durch die Wucht des Unfalls von der Fahrbahn geschoben.
Der Hyundai Staria wurde durch die Wucht des Unfalls von der Fahrbahn geschoben.  © © xcitepress
Glücklicherweise wurden die beiden Fahrer lediglich leicht verletzt.
Glücklicherweise wurden die beiden Fahrer lediglich leicht verletzt.  © © xcitepress

Die B6 bleibt bis auf Weiteres voll gesperrt, da noch immer sowohl die Unfallaufnahme als auch Bergungsarbeiten laufen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Titelfoto: Fotomontage: © xcitePRESS

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