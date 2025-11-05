Wie durch ein Wunder: Unfall endet glimpflich im Bach

Cunewalde - Dieser Unfall ging glimpflich aus!

Kopfüber landete der Audi im Bach. © Freiwillige Feuerwehr Cunewalde

Mit einem Audi war ein junger Mann (20) auf der Hauptstraße in Cunewalde (Landkreis Bautzen) nahe Löbau unterwegs.

Gegen 1.15 Uhr kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, bretterte durch einen Zaun und landete auf dem Dach im Bach "Cunewalder Straße".

Wie durch ein Wunder kamen Fahrer, Beifahrer (20) und eine weitere Passagierin (20) selbstständig aus dem Auto heraus, keiner erlitt schwere Verletzungen.

Der Sachschaden liegt bei 5500 Euro. Die Feuerwehr musste eine Ölsperre einrichten.