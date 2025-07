Yamaha und Volvo krachen zusammen: Biker wird auf Feld geschleudert

Der Volvo trug Schäden an der Fahrerseite davon. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Das Unglück zwischen der Yamaha-Maschine und dem Volvo geschah zwischen den Ortsteilen Püchau und Lübschütz, wurde der Polizei laut Sprecher Tom Erik Richter um 15.46 Uhr gemeldet.

Der Fahrer (49) des Volvo war in Richtung Machern unterwegs und habe einen Traktor überholen wollen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinter herannahenden Motorrad, dessen Lenker (55) bereits selbst zum Überholen angesetzt hatte.

"Der 55-Jährige wurde in der Folge in ein Getreidefeld geschleudert und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", ergänzte Sprecherin Britta Herlemann am Freitag.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.