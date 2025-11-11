Unterrichtsausfall in Sachsen stoppen: Lehrerverband kritisiert das Ministerpaket

Dresden - Der sächsische Lehrerverband SLV hat das Maßnahmenpaket des Kultusministeriums zur Kompensation des Unterrichtsausfalls scharf kritisiert. Auch die Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen hält mit Kritik nicht hinterm Berg.

Zu viele Schüler, zu wenige Lehrer: Steht das sächsische Bildungssystem vor dem Kollaps? © Waltraud Grubitzsch/dpa

Die Maßnahmen hätten die tiefgreifenden strukturellen Probleme im sächsischen Bildungssystem nur verschärft, sagt der SLV-Vorsitzende Michael Jung (62). Zudem wachse der Druck auf Lehrkräfte und Schulleitungen, die sich vielfach überfordert sehen.

"Die Macher dieses Pakets haben leider keinen Bezug zur Praxis."

Im Schuljahr 2024/25 waren nach Angaben des Kultusministeriums sachsenweit 4,3 Prozent des Unterrichts ausgefallen. Die Zahl von fehlenden Lehrern beziffert das Ministerium selbst auf circa 1400. Laut SLV sollen sogar 3500 Lehrer fehlen.

Die Abordnungen von Lehrern an andere Schularten verlagerten die Probleme lediglich, teilte die Bildungsgewerkschaft GEW mit. Das sei nur "ein kurzfristiger Verschiebebahnhof", so der GEW-Vorsitzende Burkhard Naumann (38). Die Gewerkschaft hat gegen das Maßnahmenpaket bereits geklagt.