Jenny (†18) starb bei schrecklichem Unfall: Spendenkampagne gestartet

Zittau - Vor anderthalb Wochen geschah das Unfassbare: Auf dem Weg von ihrer Mutter nach Hause wurde Jenny (†18) in Zittau in der Goldbachstraße von einem Škoda erfasst und getötet .

Jenny (†18) überlebte den Unfall nicht. © Thomas Baier/xcitePress

Wieso der Fahrer (21) mit der jungen Frau kollidierte, ermittelt noch immer die Polizei.

Nun haben Freunde im Auftrag ihrer Mutter Christine einen Spendenaufruf gestartet: "Durch die unerwarteten Umstände fallen mehrere Kosten an", schreibt die Trauernde.