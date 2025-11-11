 11.346

Jenny (†18) starb bei schrecklichem Unfall: Spendenkampagne gestartet

Jenny (†18) wurde in Zittau in der Goldbachstraße von einem Skoda erfasst und getötet. Nun wurde eine Spendenkampagne gestartet.

Von Eric Hofmann

Zittau - Vor anderthalb Wochen geschah das Unfassbare: Auf dem Weg von ihrer Mutter nach Hause wurde Jenny (†18) in Zittau in der Goldbachstraße von einem Škoda erfasst und getötet.

Jenny (†18) überlebte den Unfall nicht.  © Thomas Baier/xcitePress

Wieso der Fahrer (21) mit der jungen Frau kollidierte, ermittelt noch immer die Polizei.

Nun haben Freunde im Auftrag ihrer Mutter Christine einen Spendenaufruf gestartet: "Durch die unerwarteten Umstände fallen mehrere Kosten an", schreibt die Trauernde.

Offenbar kam der Škoda nach dem Unfall von der Straße ab.  © Thomas Baier/xcitePress

"Ich würde mich über jede Spende/Hilfe freuen." Das Geld soll helfen, eine würdige Beerdigung zu veranstalten, die Aktion lief vor sechs Tagen an.

Wer etwas beitragen will: www.gofundme.com/f/fc99rk-jenny

