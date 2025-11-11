11.346
Jenny (†18) starb bei schrecklichem Unfall: Spendenkampagne gestartet
Zittau - Vor anderthalb Wochen geschah das Unfassbare: Auf dem Weg von ihrer Mutter nach Hause wurde Jenny (†18) in Zittau in der Goldbachstraße von einem Škoda erfasst und getötet.
Wieso der Fahrer (21) mit der jungen Frau kollidierte, ermittelt noch immer die Polizei.
Nun haben Freunde im Auftrag ihrer Mutter Christine einen Spendenaufruf gestartet: "Durch die unerwarteten Umstände fallen mehrere Kosten an", schreibt die Trauernde.
"Ich würde mich über jede Spende/Hilfe freuen." Das Geld soll helfen, eine würdige Beerdigung zu veranstalten, die Aktion lief vor sechs Tagen an.
Wer etwas beitragen will: www.gofundme.com/f/fc99rk-jenny
