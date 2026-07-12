Urlaub in der Heimat: Über den Elberadweg in die Weinberge
Dresden - Viele Sachsen bleiben wegen der zahlreichen Krisen in diesem Sommer einfach zu Hause. Nicht die schlechteste Alternative! Wir präsentieren in unserer Sommerserie "Urlaub in der Heimat - Wandern und Radeln durch Sachsen" für jede Urlaubsregion eine Wander- und Radroute, natürlich mit Tipps für schöne Stopps und welche Sehenswürdigkeiten Sie unterwegs entdecken können. Diesmal bereisen wir das Dresdner Elbland.
Sächsischer Weinwanderweg
Das nordöstlichste Weinanbaugebiet Europas liegt zwischen Pirna und dem Elbweindorf Diesbar-Seußlitz.
Hier verläuft auf 90 Kilometern der Sächsische Weinwanderweg - vorbei an traditionellen Trockenmauern und romantischen Weinberghäuschen hin zu traumhaften Aussichtspunkten über das idyllische Elbtal.
Natürlich kann man unterwegs auch bei Winzern einkehren und edle Tropfen von mehr als 60 Rebsorten probieren.
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Tipp für unterwegs: Entlang des Weges gibt es 26 Hörstationen, an denen Wanderer mit dem Audioguide zum Sächsischen Wanderweg spannenden Geschichten von Winzern, Weinhoheiten und -botschaftern lauschen können. Infos: weinwandern-sachsen.de/audioguide
Höhepunkte: Weinberge des Elbtals, Schönste Weinsichten, Weinbaumuseum Hoflößnitz, Weingüter (z.B. Wackerbarth, Proschwitz), WeinErlebnisWelt Meißen, Schloss Seußlitz mit Heinrichsburg
Veranstaltungstipp: Am letzten Augustwochenende (29./30.8.) laden die sächsischen Winzer zu den Tagen des offenen Weingutes ein und feiern 2026 "190 Jahre Sekttradition in Sachsen". Infos: visit-dresden-elbland.de/tage-des-offenen-weingutes
Etappenempfehlung: Wer an sächsischen Wein denkt, hat nicht wirklich Pirna auf der Liste. Dabei reichte das Weinanbaugebiet im 18. Jahrhundert bis zur Elbestadt. Warum also hier nicht die Tour starten? So beginnt der Sächsische Weinwanderweg am Wanderparkplatz an der Elbe (Postaer Straße). Die erste Etappe führt schließlich auf zirka zwölf Kilometern (ca. 5 Stunden) durch den Mockethaler Grund, vorbei am Graupaer Jagdschloss, durch kleine Winzerdörfer und über sonnige Weinbergterrassen bis zum Schloss & Park Pillnitz.
Steckbrief
Strecke: 90 km in sechs Etappen (je 15-18 km)
Gehzeit: 32 Stunden
Markierung: rote Traube mit rotem S
Schwierigkeit: leicht bis mittelschwer; mehrere An- und Abstiege durch die Weinberge
Unterkünfte: verschiedene Unterkünfte von Hotel, über Pension bis Gästezimmer
Infos: sachsen-tourismus.de/tour/saechsischer-weinwanderweg-an-jedem-etappenziel-ein-guter-tropfen
Elberadweg
Der Elberadweg, der auf 1 270 Kilometern vom Riesengebirge in Tschechien bis an die Nordsee führt, wurde zum beliebtesten Radweg Deutschlands gekürt.
Auf 180 Kilometern durchquert er dabei auch Sachsen, wo er in den 1990er Jahren erstmals eine Wegführung erhielt.
Zwischen Schmilka und Torgau hat die Route dabei einige Highlights links und rechts der Elbe im Gepäck
Sie reichen von der imposanten Felsenkulisse der Sächsischen Schweiz bis zum lieblichen Elbland, wo Städte wie Pirna, Dresden, Radebeul und Meißen zum Sightseeing und Weinberge sowie Elbweindörfer zum kulinarischen Verweilen einladen.
Höhepunkte: Dresden (Frauenkirche, Zwinger, Semperoper), Meißen (Porzellanmanufaktur, Albrechtsburg & Dom), Elbwiesen, Weinlandschaft
Etappenempfehlung: Von Meißen bis Dresden sind es nur 26 Kilometer. Auf der Genusstour entlang der rechten Elbseite bleibt also ausreichend Zeit, nicht nur die Landschaft der steilen Weinberge zu genießen, sondern auch in der ein oder anderen Straußenwirtschaft einzukehren oder einen der schönsten Dorfanger Sachsens im Radebeuler Stadtteil Altkötzschenbroda zu erkunden.
In Dresden angelangt, kann man die Elbseite wechseln, um dann gemütlich bis zur Altstadt weiter zu radeln, direkt vorbei an Semperoper und Hofkirche.
Veranstaltungshinweis: Die Etappe kann man entspannt bei den Filmnächten am Elbufer ausklingen lassen, die bis zum 30. August vor dem Dresdner Altstadt-Panorama stattfinden. Infos: filmnaechte.de/dresden
Steckbrief
Strecke: 180 km in drei Etappen (35-60 km)
Fahrzeit: 14 Stunden
Markierung: blaues e; grüne Haupt- und Zwischenwegweiser auf weißem Grund
Schwierigkeit: leicht, nur seichte Anstiege
Unterkünfte: Es gibt zahlreiche Unterkünfte in jeder Kategorie. An einem blau-grünen Schild mit Elberadweg-Logo erkennt man offizielle Partner.
Titelfoto: Montage: PR/TMGS/Dennis Stratmann (2)