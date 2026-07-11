Sieben Brände an einem Tag: Feuerwehren rund um Leipzig im Dauereinsatz

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Alle Hände voll zu tun hatten die Kräfte der Feuerwehren im Umkreis von Leipzig. Insgesamt sieben Wald- und Flächenbrände galt es am Samstag zu löschen.

Von Lisa Marie Peisker

Jesewitz/Eilenburg/Pegau - Alle Hände voll zu tun hatten die Kräfte der sächsischen Feuerwehren im Umkreis von Leipzig. Insgesamt sieben Wald- und Flächenbrände galt es am Samstag zu löschen.

In Jesewitz brannte ein Feld. Die Rauchwolke war schon von weitem zu erkennen.
In Jesewitz brannte ein Feld. Die Rauchwolke war schon von weitem zu erkennen.  © EHL Media

Drei davon breiteten sich besonders aus. Im nordsächsischen Jesewitz habe man sogar einen sogenannten B3 (Brand groß) ausgerufen, bestätigte ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf Anfrage von TAG24.

Insgesamt 14 Fahrzeuge waren ab 13.30 Uhr im Einsatz. Laut TAG24-Informationen sei die Rauchwolke bereits von weitem zu sehen gewesen. Kurz vor 15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Gut eine Stunde später wurden die nächsten Feuerwehrkräfte nach Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) gerufen. Insgesamt 16 Fahrzeuge rückten aus, um den Feldbrand zu löschen und das Übergreifen auf ein angrenzendes Waldgebiet zu verhindern. Der Notruf ging 14.55 Uhr ein, 17.11 Uhr konnten die letzten Fahrzeuge wieder abrücken.

Handy aus, Mittelalter an: Auf den Spuren der alten Sachsen-Siedler
Sachsen Handy aus, Mittelalter an: Auf den Spuren der alten Sachsen-Siedler

Auch im Pegauer Ortsteil Werben waren Dutzende Kräfte mit insgesamt 17 Fahrzeugen vor Ort. 17 Uhr ging die Meldung über den Brand ein und 19.46 Uhr konnten die letzten Kräfte nach den erfolgreichen Löscharbeiten wieder fahren.

Auch nach Eilenburg musste die Feuerwehr zu einem größeren Einsatz ausrücken.
Auch nach Eilenburg musste die Feuerwehr zu einem größeren Einsatz ausrücken.  © EHL Media
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

Die genaue Ursache der Brände ist nicht bekannt. "Es ist davon auszugehen, dass es mit der aktuellen Wetterlage zu tun hat", so der Sprecher.

Titelfoto: Montage: EHL Media

Mehr zum Thema Sachsen: