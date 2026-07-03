Verbraucherzentrale Sachsen schlägt Alarm: Fake-BKA-Mails drohen mit Haftbefehl

Dresden - Die Verbraucherzentrale Sachsen warnt aktuell vor Fake-Mails des Bundeskriminalamtes, in denen Kriminelle mit gefälschten Vorladungen wegen angeblicher Cybercrimes drohen.

Das Übermitteln von persönlichen Dokumenten bereitet den Tätern den Weg für Identitätsdiebstahl. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Ziel der aggressiven Masche sei es, an sensible Verbraucherdaten zu gelangen, wie die Verbraucherzentrale mitteilte. Dabei gehen die Täter äußerst gerissen vor.

Im Namen des BKA versenden die Kriminellen E-Mails, in denen sie den Empfängern schwere Straftaten im Internet vorwerfen. In den Mails wird mit Haftbefehlen, Einträgen in Straftäter-Register und der Weitergabe an die Medien gedroht.

Die Nachrichten werden oft von einem angeblichen "Oberstabsfeldwebel" gezeichnet, dazu haben die Dateianhänge einen BKA-Briefkopf, wodurch die E-Mails täuschend echt wirken.

Um das angedrohte Verfahren abzuwenden, sollen die Empfänger innerhalb von 72 Stunden eine Stellungnahme und eine Kopie ihres Reisepasses einsenden.

"Die Täter erzeugen bewusst massiven Druck und spielen mit der Angst vor dem Gesetz. Wer auf diese Erpressung eingeht und seinen Pass oder Ausweis verschickt, öffnet Tür und Tor für gravierenden Identitätsdiebstahl", warnt Heike Teubner von der Verbraucherzentrale Sachsen.