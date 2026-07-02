Mehr junge Frauen als Männer: So viele Sachsen jubeln über Abi-Note 1,0

Dresden - Traumnote 1,0: Damit haben in Sachsen in diesem Jahr 311 Jugendliche ihr Abitur oder ihre Fachhochschulreife geschafft.

Nach der Ruhe während der Prüfung können die Einser-Schüler jetzt auf die Pauke hauen! © Matthias Bein/dpa

Unter ihnen sind deutlich mehr junge Frauen als Männer, wie das Kultusministerium bei einer Auszeichnung der besten Absolventen in Dresden mitteilte.

Bei den Einser-Abiturienten sind nach Ministeriumsangaben 218 weiblich und 93 männlich. Der Abschluss mit 1,0 sei der verdiente Lohn für jahrelange harte Arbeit, erklärte Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU).

Im Schuljahr zuvor hatte es 353 Einser-Absolventen gegeben.