Verbraucherzentrale Sachsen warnt vor Betrüger-Post von falschem Anwalt

Dresden/Leipzig - Die Verbraucherzentrale Sachsen warnt vor Betrüger-Post von einem falschen Anwalt.

Derzeit sind in Sachsen betrügerische Anwaltsschreiben im Umlauf. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Bürger werden "dringend" davor gewarnt, auf Schreiben der Mannheimer Kanzlei "Krüger & Partner" zu reagieren. Diese Kanzlei existiert überhaupt nicht, wie die Verbraucherzentrale am Montagmorgen mitteilte.

"Zudem weist das Schreiben typische Merkmale eines Betrugs auf: einen unprofessionellen Briefkopf, fehlende Vertragsnachweise und unklare Angaben zum angeblichen Auftraggeber", erklärte Micaela Schwanenberg von der Verbraucherzentrale.

Die Betrüger haben demnach insbesondere ältere Menschen ins Visier genommen und fordern in ihrem Fake-Schreiben die Zahlung einer Geldsumme in Höhe von 3375 Euro. Als Begründung wird der angebliche Abschluss eines telefonisch abgeschlossenen Vertrags genannt.

Auf diese dubiose Weise wollen die Täter vermutlich ihre Opfer dazu bewegen, Kontakt aufzunehmen. So könnten sie an persönliche Daten gelangen.