Vermittlungsstopp bei Tierheimen

Chemnitz - Zwischen den Jahren "schließen" viele Tierheime und vermitteln keine Vierbeiner. Statt eines Haustieres unter dem Weihnachtsbaum empfehlen sie eine Spende oder eine Tierpatenschaft.

Ein Haustier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. © Petra Hornig

Auf den Wunschlisten vieler Kinder stehen Haustiere ganz oben. Doch aus der anfänglichen Euphorie wird häufig nach kurzer Zeit eine Last.

Deswegen entscheiden sich die meisten Tierheime auch in diesem Jahr für einen Vermittlungsstopp zwischen dem 20. Dezember und dem 3. Januar (genaue Zeiten variieren von Standort zu Standort).

Das Chemnitzer Tierheim appelliert, sich im Vorfeld ausreichend zu informieren und sich Gedanken zu machen, ob man einem Tier ein ganzes Leben lang gerecht wird.

"In Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel das Partnertier verstorben ist und damit das verbliebene Tier nicht unnötig lange alleine bleibt, versuchen wir natürlich dennoch zu helfen und zu vermitteln", heißt es auf der Webseite des Tierheims weiter.