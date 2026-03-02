Verzweiflung aus Dubai: Sächsische Touristen und Influencer hängen fest

Dubai (Vereinigten Arabischen Emiraten) - Gestrandet im Urlaubs-Paradies: Seit Beginn des Kriegs im Iran sitzen auch in Dubai zahlreiche Reisende fest. Flüge fallen aus, Verbindungen werden gestrichen – doch vor Ort wirkt es etwas ruhiger als befürchtet.

Reisebusfahrer vom Reisebüro „ATeams“ Amer Abu-Raya (45) sitzt in Dubai fest. © privat

Für Reisebus-Fahrer Amer Abu-Raya (45) vom Bautzener Reisebüro "ATeams" kam der Schock kurz vor der Heimreise: Sein Flug nach Deutschland am Sonntag wurde gestrichen.

"Ja, natürlich hab ich Sorge, denn ich habe einen dringenden Termin in Deutschland." Nun versucht er, über den Oman auszureisen, organisiert eine Busfahrt von mehr als sechs Stunden und Anschlussflug.

Während am Flughafen Chaos herrscht, erlebt er in der Stadt vor allem Normalität: "Alles läuft hier normal. Die Geschäfte sind offen und Menschen laufen einfach auf der Straße herum. Ich hab auch eine Stadtrundfahrt gemacht."

Auch Dresdner und Auswanderer Danilo Schmidt (41) hat nach den Angriffen Vorkehrungen getroffen: "Im ersten Moment ist man im Kriegszustand. Da gehen Millionen Gedanken durch den Kopf."

Als Raketen über seinem Haus abgewehrt wurden, entschied er: "Das war der Moment, wo wir handeln mussten." Mit seiner Familie ist er über Umwege auf dem Weg nach Dresden. Trotzdem ist er beeindruckt, wie entspannt die Situation in Dubai ist.