Einen Monat nach Unglück: Wie geht es mit der Vermissten-Suche in der Talsperre Pöhl weiter?

2.417 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Vor einem Monat verschwanden zwei Schwimmer in der Talsperre Pöhl, seitdem fehlt von ihnen jede Spur. Im August soll es die nächste Suchaktion geben.

Von Robert Preuße

Pöhl - Seit einem Monat werden zwei Schwimmer (28, 41) vermisst, die mutmaßlich im Stausee der Talsperre Pöhl (Vogtlandkreis) ertrunken sind. Aber warum dauert die Suche nach den beiden Männern so lange? Die Ursachen hierfür sind technischer Natur - und die Umweltbedingungen.

Laut Polizeisprecher Enrico Liebold (40) bereiten die Größe und Tiefe des Stausees Probleme bei der Suche.
Laut Polizeisprecher Enrico Liebold (40) bereiten die Größe und Tiefe des Stausees Probleme bei der Suche.  © Petra Hornig

Am 28. Juni waren die beiden Männer zusammen mit einer Frau (27) auf einem Tretboot auf der Talsperre Pöhl unterwegs. Nachdem die Männer ins Wasser gestiegen waren, wurden sie von der Strömung abgetrieben. Der Frau blieb unversehrt. Seit einem Monat fehlt jede Spur von den Vermissten.

Dies liegt zum einen an der Größe des Stausees: "Es handelt sich um ein offenes Gewässer mit einer maximalen Tiefe von bis zu 40 Meter. Der Suchbereich von etwa 200 mal 300 Meter in Verbindung mit der Tiefe ergibt einen sehr großen Suchbereich", erklärt Sprecher Enrico Liebold (40) von der Polizeidirektion Zwickau.

Je tiefer das Gewässer ist, desto schwieriger sind auch die Sichtverhältnisse:

Elias (11) wurde bei Unfall unter Auto eingeklemmt: Bewegender Besuch bei seinen Lebensrettern
Vogtland Elias (11) wurde bei Unfall unter Auto eingeklemmt: Bewegender Besuch bei seinen Lebensrettern

"Die Talsperre ist sehr dunkel", so Polizeisprecher Alexander Borgis (36) von der Bereitschaftspolizei in Leipzig. Zwar wurde bei der Suche auch ein Sonar eingesetzt, was Auffälligkeiten registriert. Aber: "Die schlechten Sichtverhältnisse erschweren den Einsatz der Taucher bei der Überprüfung der auffälligen Sonarbilder", so Borgis weiter.

Seit einem Monat wird nach den Vermissten gesucht.
Seit einem Monat wird nach den Vermissten gesucht.  © Ellen Liebner
Vom 7. bis 9. August ist eine weitere Suchaktion geplant.
Vom 7. bis 9. August ist eine weitere Suchaktion geplant.  © Ellen Liebner
Bei der Suche kamen auch Rettungshunde zum Einsatz.
Bei der Suche kamen auch Rettungshunde zum Einsatz.  © Ellen Liebner

Die Wasserschutzpolizei startet vom 7. bis 9. August eine neue Suchaktion bei der Talsperre. Dann wird das Ufer abgesucht und der Bereich kontrolliert, wo die beiden Schwimmer zuletzt gesehen wurden.

Titelfoto: Ellen Liebner

Mehr zum Thema Vogtland: