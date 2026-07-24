Elias (11) wurde bei Unfall unter Auto eingeklemmt: Bewegender Besuch bei seinen Lebensrettern

Plauen - Was für ein bewegender Moment bei der Plauener Feuerwehr ( Vogtland )! Die Kameraden retteten Elias (11) Anfang des Monats aus einem schlimmen Unfall. Jetzt stand der Junge wieder vor ihnen - mit einem Präsentkorb, um sich bei seinen Rettern zu bedanken.

Elias (Mitte) überreichte Nascherein an seine Retter von der Feuerwehr: © Stadt Plauen

Was war passiert? Elias wurde am 6. Juli bei einem Verkehrsunfall unter einem Auto eingeklemmt. Für die Feuerwehr zählte jede Sekunde.

Mit Rüsthölzern sicherten die Einsatzkräfte das Fahrzeug, anschließend hoben sie es mithilfe von Hebekissen an und befreiten den Jungen mit einem hydraulischen Spreizer. Elias kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Patrick Heinritz, Leiter der Plauener Feuerwehr, resümiert: "Die enge und professionelle Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das elfjährige Kind bereits 16 Minuten nach der Alarmierung befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden konnte."

Anderthalb Wochen später konnte sich Elias bei seinen Rettern persönlich bedanken: Zusammen mit seinen Eltern stattete er der Plauener Feuerwehr einen Besuch ab.