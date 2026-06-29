Badeunglück auf sächsischer Talsperre: Zwei Männer von Strömung abgetrieben, Suche wird heute fortgesetzt

Pöhl - Großeinsatz an der Talsperre Pöhl ( Vogtland )! Am Sonntag wurde mehrere Stunden nach zwei Männern gesucht.

Großeinsatz an der Talsperre Pöhl. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. © Ellen Liebner

Was war passiert?

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die beiden Männer am Sonntagnachmittag als vermisst gemeldet. Zuvor waren sie mit einem Tretboot auf das offene Wasser gefahren.

"Nach ersten Erkenntnissen waren drei Personen, eine 27-Jährige, ein 28-Jähriger und ein 41-Jähriger, gemeinsam mit einem Tretboot auf der Talsperre unterwegs", so die Polizei weiter.

Dann gingen die beiden Männer ins Wasser und verloren den Kontakt zum Boot. Die starke Strömung trieb sie ab.

Die Frau fuhr mit dem Boot zurück zum Ufer. Die 27-Jährige blieb unverletzt, wurde durch ein Kriseninterventionsteam betreut und dann zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Zahlreiche Einsatzkräfte unterstützen die Rettungsaktion. Neben der Wasserschutzpolizei, der Wasserwacht und Rettungstauchern, waren auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Jocketa, Gansgrün und Neuensalz vor Ort im Einsatz.

Die Wasseroberfläche wurde mithilfe einer Drohne abgesucht. Bis zum Abend fehlte allerdings von den beiden Vermissten jede Spur. Die Suchmaßnahmen wurden gegen 22 Uhr abgebrochen und sollen am Montag fortgesetzt werden.