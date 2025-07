Filmreifer Einbruch im Vogtland: Täter fahren Einkaufscenter-Tür kaputt

Die Einbrecher konnten nach der Tat fliehen. Nun sucht die Polizei nach ihnen. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter gegen 2.40 Uhr an der Globus-Markthalle an der Taltitzer Straße zu. Um diese Zeit war dort kaum jemand unterwegs - das nutzten die Unbekannten aus.



Die Einbrecher gingen dabei wie in einem Action-Film vor: Mit einem Auto brachen sie die Eingangstür des Marktes auf. "Im Anschluss betraten sie den Markt und begaben sich zu einem darin befindlichen Juweliergeschäft", so ein Polizeisprecher.

Anschließend attackierten die Täter das Geschäft. Ob die Täter etwas gestohlen haben, steht derzeit noch nicht fest. Allerdings entstand ein erheblicher Sachschaden von etwa 10.000 Euro.