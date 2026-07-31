Flüchtlingsrat fassungslos: Abschiebung kurz vorm Geburtstermin und trotz gültiger Duldung?

Plauen - Im siebten Monat schwanger, frühmorgens von der Polizei abgeholt und nach Venezuela abgeschoben: Der Fall von Erika Quijada und ihrem Mann Erick Becerra aus dem Vogtlandkreis sorgt für Aufsehen.

Eng aneinandergeschmiegt sitzen Erick Becerra und seine schwangere Frau Erika Quijada in dem Zelt, das ihnen derzeit als Unterkunft dient. © privat

Der Sächsische Flüchtlingsrat verlangt Antworten, warum das venezolanische Ehepaar bereits am 16. Juli plötzlich Deutschland verlassen musste. Beide sollen nach Schilderung von Sprecher Serhii Svynarets (31) noch Papiere besessen haben, die eine Abschiebung vorläufig aussetzten – und zwar bis zum 3. September 2026.

"Sollte sich bestätigen, dass die Abschiebung trotz einer fortbestehenden Duldung erfolgte, wäre dies ein gravierender Eingriff in rechtsstaatliche Garantien", so Svynarets.

Aufenthaltsrechtliche Entscheidungen müssten sorgfältig geprüft werden, "insbesondere dann, wenn schwangere Frauen betroffen sind". Erika Quijada war zum Zeitpunkt der Abschiebung bereits im siebten Schwangerschaftsmonat.

Nach Angaben des Ehepaares stand die Polizei am frühen Morgen vor der Tür. Dadurch habe keine Möglichkeit mehr bestanden, einen Anwalt einzuschalten und die Abschiebung gerichtlich stoppen zu lassen.