Rettungseinsatz in Plauen: Frau in Tiefgarage eingeklemmt

Plauen - Großer Rettungseinsatz in Plauen ( Vogtland ): Eine Frau wurde am Mittwochvormittag in einer Tiefgarage von einem Auto eingeklemmt.

Gegen 10.50 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte in die Thüringer Straße aus. Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 erklärt, kam es in einer Tiefgarage zu einem Unfall. Laut ersten Erkenntnissen soll ein BMW gegen einen Pfeiler gefahren sein. Dabei wurde offenbar auch eine Frau eingeklemmt.

Wie schwer die Frau dabei verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. Auch die Unfallursache ist noch unklar.

Vor Ort waren Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte.